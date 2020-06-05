Надаль: Сейчас не поехал бы в Нью-Йорк на US Open

Новости спорта:Теннисист Рафаэль Надаль боится заразиться коронавирусом.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о возможных перспективах проведения US Open. До сих пор неизвестно, состоится ли турнир "Большого шлема" в Нью-Йорке. Ранее организаторы уже отменили Уимблдон, а также перенесли "Ролан Гаррос" на осень. В настоящее время организаторы рассматривают различные варианты проведения US Open. Возможно, турнир будет проходить в другом городе США. Также непонятно, будут ли допущены на соревнования зрители.

"Если вы спросите меня, поехал бы я сейчас в Нью-Йорк на US Open, я бы сказал, что нет. Но никто не знает, какой будет ситуация через пару месяцев", — цитирует Надаля Ubitennis со ссылкой на пресс-конференцию спортсмена в zoom.

Нью-Йорк — один из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса городов США. В то же время там уже начали смягчать карантинные меры.