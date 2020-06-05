Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Чисора не против провести бой с Усиком в "Мекке бокса"
Чисора не против провести бой с Усиком в "Мекке бокса"
Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов
Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов
Динамо подписало спонсорский контракт с автомобильным диллером Winner
Динамо подписало спонсорский контракт с автомобильным диллером Winner
Деревянченко - один из претендентов на бой с Канело
Деревянченко - один из претендентов на бой с Канело

Джокович сообщил о "чрезвычайных условиях" на грядущем US Open

Джокович сообщил о "чрезвычайных условиях" на грядущем US Open
21:00 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Серб Новак Джокович недоволен условиями, которые предлагают организаторы турнира.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал об условиях, в которых будут проживать теннисисты в период US Open. Цитирует теннисиста портал Blic.

"Как раз вчера у меня был телефонный разговор с лидерами тенниса, в котором мы говорили о продолжении сезона, в основном о US Open. Открытый чемпионат США должен стартовать в конце августа, но пока есть неопределенность. Условия, которые они хотят предложить, действительно чрезвычайные. Я знаю, что не должен об этом говорить, но все же… Нам нужно будет находиться в отелях, которые расположены возле аэропорта, проходить тесты на коронавирус два-три раза в неделю. Нельзя будет, скажем, побывать на Манхэттене.

Ко всему прочему, в самом комплексе нас сможет сопровождать всего один человек, и это просто невозможно. Нужно учитывать, что у нас есть тренера, физиотерапевты, тренер по физической подготовке – они нам нужны. Все кажется очень сложным. Я с пониманием отношусь ко всем ограничениям, потому что есть финансовые причины, есть существующие контракты, из-за чего организаторы будут стараться провести этот турнир. Посмотрим, что произойдет".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новак Джокович, Теннис, US Open, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шовковский вспомнил, как легендарный футболист выбил ему два зуба
02 Милевский: В сборной никто даже не нюхает алкоголь
03 Джокович организует турнир c топовыми теннисистами
04 Вернер дал добро на переход в Челси
05 Летние трансферы не по-карману: Барселона осталась без денег
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь