Плишкова выиграла выставочный турнир на родине

Новости спорта:В финале третья ракетка мира обыграла Мартинцову.

Третья ракетка мира Каролина Плишкова выиграла выставочный турнир LiveScore Cup в Праге. В финале чешка в двух сетах обыграла соотечественницу Терезу Мартинцову.

В первом сете Плишкова сделала два брейка и выиграла 6:2. В начале второй партии Мартинцова сделала брейк, Каролина в ответ выиграла два гейма на подаче соперницы — 6:4.

На этой неделе в Украине прошел выставочный турнир в Ирпене. Победительницей UTF Ladies Invitational стала Марта Костюк, обыгравшая в финале Марианну Закарлюк.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса паузу в теннисном сезоне продлили до 31 июля.

LiveScore Cup. Финал

Тереза Мартинцова — Каролина Плишкова 0:2 (2:6, 4:6)