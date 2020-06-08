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Президент WTA: Делается все, чтобы вернуться в игру

Президент WTA: Делается все, чтобы вернуться в игру
13:15 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Микки Лоулер считает, что возобновить сезон будет тяжело, пока не появится вакцина от коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса мировой теннис с середины марта находится на карантине. Турниры не возобновлятся ранее августа.

Президент Женской теннисной ассоциации Микки Лоулер в интервью аргентинскому радио «La Red» рассказала, что ждет WTA в 2020 году.

"Делается все, чтобы вернуться в игру, но это нелегко. Пока не будет вакцины, будет очень сложно путешествовать и играть. Если US Open состоится, то перед ним будут сыграны турниры. Следующие две недели определят, что произойдет", - сказала Лоулер.

Открытый чемпионат США должен стартовать в Нью-Йорке в конце августа, а в конце сентября в Париже планируется проведение перенесенного Ролан Гаррос.

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WTA, Теннис, Новости спорта, Коронавирус, Микки Лоулер.
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