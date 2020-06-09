Украина планирует провести клубно-командный чемпионат по теннису

Новости спорта:Национальная федерация тенниса (ФТУ) проанонсировала первый в истории независимой Украины клубно-командный чемпионат страны.

Соревнования пройдут на кортах Теннисного центра ФТУ в Ирпене, сообщает пресс-служба федерации на странице в Facebook.

"Это будет первый клубно-командный чемпионат в стране за время независимости. Мы уверены, что именно сейчас лучшее время для запуска новых соревнований и форматов. Несколько раз идея проведения командных соревнований обсуждалась ФТУ, но ни разу практической пользы из этого не получалось. Сейчас мы уверены, что все получится. Мы создали рабочую группу из представителей ведущих клубов, которые приняли активное участие в разработке регламента соревнований. Предварительно уже получено согласие на участие от четырех команд. Надеемся, что это только начало", - отмечается в сообщении,

В каждой команде сыграют игроки категорий до 12-ти, 14-ти, 16-ти, 18 лет и взрослые. В ближайшее время положение о турнире будет опубликовано на официальном сайте ФТУ и будут открыты заявки на участие.

Право проведения следующего чемпионата будет предоставлено команде-победительнице.