Новости спорта:Швейцарец вернется на корт в 2021 году.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отказался от выступления на турнирах в 2020 году.

Решение связано с операцией на колене, которую четвертая ракетка мира перенес несколько недель назад.

"Дорогие болельщики! Я надеюсь, что вы в безопасности и чувстуете себя хорошо. Из-за проблем с восстановлением после первой операции мне пришлось перенести дополнительную артроскопическую процедуру на правом колене. Это случилось пару недель назад".

"Сейчас, как и в сезоне-2017, я хочу уделить восстановлению достаточное количество времени, чтобы вернуться на корт с новыми силами. Мне будет не хватать болельщиков и тура, но должен сказать, что мы увидимся не ранее начала следующего года", - написал Федерер в своем Twitter.

Напомним, что текущий сезон приостановлен до 31 июля из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Федерер возглавил список самых влиятельных людей в мире тенниса.