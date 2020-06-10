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Федерер отказался от выступления на турнирах в 2020 году

Федерер отказался от выступления на турнирах в 2020 году
10:48 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Швейцарец вернется на корт в 2021 году.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отказался от выступления на турнирах в 2020 году.

Решение связано с операцией на колене, которую четвертая ракетка мира перенес несколько недель назад.

"Дорогие болельщики! Я надеюсь, что вы в безопасности и чувстуете себя хорошо. Из-за проблем с восстановлением после первой операции мне пришлось перенести дополнительную артроскопическую процедуру на правом колене. Это случилось пару недель назад".

"Сейчас, как и в сезоне-2017, я хочу уделить восстановлению достаточное количество времени, чтобы вернуться на корт с новыми силами. Мне будет не хватать болельщиков и тура, но должен сказать, что мы увидимся не ранее начала следующего года", - написал Федерер в своем Twitter.

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Напомним, что текущий сезон приостановлен до 31 июля из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Федерер возглавил список самых влиятельных людей в мире тенниса.

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АТР, Теннис, Роджер Федерер.
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