Чемпионка Уимблдона считает, что парные игроки получают много призовых

Новости спорта:Марион Бартоли оценила значимость парных игроков

Чемпионка Уимблдона-2013 французская теннисистка Марион Бартоли оценила значимость парных игроков.

"Я не говорила, что хочу отменить все парные турниры. Нет, зачем. Это же часть истории и - пока что - часть тенниса и "Шлемов". И Кубка Дэвиса, конечно. Нужно просто урезать парникам призовые - сейчас они получают слишком много. Чемпион парного турнира получает больше четвертьфиналиста одиночного разряда. Разве это нормально?" - цитирует Бартоли Tennis Majors.

Отметим, что наивысшая позиция Бартоли в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) - 7-я (январь 2013 года), в парном разряде - 15-я (июль 2004 года).