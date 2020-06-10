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Чемпионка Уимблдона считает, что парные игроки получают много призовых

Чемпионка Уимблдона считает, что парные игроки получают много призовых
10:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Марион Бартоли оценила значимость парных игроков

Чемпионка Уимблдона-2013 французская теннисистка Марион Бартоли оценила значимость парных игроков.

"Я не говорила, что хочу отменить все парные турниры. Нет, зачем. Это же часть истории и - пока что - часть тенниса и "Шлемов". И Кубка Дэвиса, конечно. Нужно просто урезать парникам призовые - сейчас они получают слишком много. Чемпион парного турнира получает больше четвертьфиналиста одиночного разряда. Разве это нормально?" - цитирует Бартоли Tennis Majors.

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Отметим, что наивысшая позиция Бартоли в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) - 7-я (январь 2013 года), в парном разряде - 15-я (июль 2004 года).

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Уимблдон, АТР, Теннис.
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