Теннисистам выделили $ 1,5 млн на поддержку

Новости спорта:Международная федерация тенниса выделила ещё около $ 1,5 млн на поддержку игроков.

Международная федерация тенниса (ITF) объявила о дальнейших мерах поддержки спортсменов, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщается на сайте ITF. Организация дополнительно выделила $ 1,494 млн на финансирование национальных ассоциаций для проведения юниорских турниров, гранты лучшим юниорам и поддержку игроков, занимающих с 501-го по 700-е место в рейтингах ATP и WTA в одиночном разряде и со 176-го по 300-е место в парных рейтингах.

Это финансирование выделено дополнительно к $ 13,7 млн, которые были уже направлены национальным ассоциациям в 2020 году.

Все официальные турниры ITF, WTA и АТР были приостановлены в середине марта из-за угрозы распространения коронавируса и возобновятся не ранее августа.