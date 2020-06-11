Теннисисты не хотят жить в одной гостинице на US Open

Новости спорта:Теннисисты высказались против ограничений, которые введут на US Open.

Ведущие теннисисты высказались против ограничений, которые предложено ввести на турнире в Цинциннати и на US Open. Об этом сообщает Marca.

Организаторы соревнований намерены изолировать участников в одной из гостиниц Нью-Йорка, регулярно проводить тестирование участников на наличие в организме коронавирусной инфекции и ограничить число сопровождающих. При этом глава АТР Андреа Гауденци заявил, что не станет препятствовать решению игроков о пропуске турниров в США, если они посчитают участие в них неудобным.

Напомним, в марте из-за пандемии коронавируса проведение всех теннисных турниров было приостановлено. Все официальные соревнования отменены до конца июля. «Ролан Гаррос» перенесли на период с конца сентября по начало октября.