Стаховский: Не понимаю, будем мы играть или нет

Первая ракетка Украины считает. что в его возрасте тренироваться без конкуренции – достаточно сложно.

Популярный украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, что думает касательно продолжения сезона после пандемии коронавируса.

"Желание играть дальше – есть. Но я не вижу смысла. На данном этапе я даже не понимаю, будем мы играть или нет, тренироваться мне или уже забыть об этом.

Для моего возраста тренироваться, не понимая, зачем я это делаю – тренироваться без конкуренции, без соревнований, без понимания своего уровня игры – очень сложно. Да, у меня была цель – попасть на Олимпиаду в Токио, и именно там или сразу после Олимпиады, на Wimbledon, ярко завершить свою спортивную карьеру. Этого не произошло – Олимпиаду перенесли, Wimbledon отменили. Что теперь? Уходить?"

"Но, с другой стороны, мне нет смысла выпрыгивать прямо сейчас из этого поезда – до карантина мы успели выиграть матч Кубка Дэвиса и на одну ступеньку приблизиться к Мировой группе, у нас уже есть соперник, это Израиль, поэтому существует большой шанс попасть в плей-офф группы. Если я буду нужен команде, а других игроков, способных меня заменить, не появится, то, конечно, я буду тренироваться и играть, чтобы помочь нашим ребятам преодолеть этот рубеж", - приводит его слова Украинская правда.