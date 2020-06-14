Теннисный турнир Джоковича Adria Tour не состоится в Черногории

Соревнования запланированы в Сербии, Хорватии и Боснии и Герцеговине

Пандемия коронавируса встала на пути проведения серии турниров первой ракетки мира Новака Джоковича в Балканских странах под названием Adria Tour. Соревнования уже прошли в Белграде, где серб сенсационно проиграл своему соотечественнику.

Однако матчи в Черногории, запланированные на 27-е и 28 июня не могут быть проведены из-за неудовлетворительной эпидемиологической ситуации в стране. Протокол безопасности Балканского государства запрещает въезд на территорию иностранцев.

Таким образом, после матчей в Сербии, теннисисты сыграют в Хорватии (20-21 июня), а затем в Боснии и Герцеговине (3-5 июля).

Ранее Джокович одолел Троицки на выставочном турнире в Сербии.