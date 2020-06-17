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Теннисный турнир в Цинциннати перенесен на корты US Open

Теннисный турнир в Цинциннати перенесен на корты US Open
11:51 Сегодня Телеграф sportarena
Турнир Western & Southern Open в Цинциннати в этом году состоится в Нью-Йорке накануне Открытого чемпионата США.

Матчи турнира пройдут на кортах теннисного центра имени Билли Джин Кинг незадолго до старта Открытого чемпионата США.

Мастерс в Цинциннати должен завершиться до 23 августа, а на 31 августа запланирован старт основной сетки US Open.

Накануне стало известно, что Открытый чемпионат США пройдет в ранее установленные сроки с 31 августа по 13 сентября. Матчи турнира состоятся без зрителей на трибунах.

Официально теннисные сезоны WTA и ATP приостановлены до 31 июля. 

Ранее определился победитель турнира, который организовал Джокович.

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Теннис.

Автор:

Телеграф
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