Теннисный турнир в Цинциннати перенесен на корты US Open

Матчи турнира пройдут на кортах теннисного центра имени Билли Джин Кинг незадолго до старта Открытого чемпионата США.
Мастерс в Цинциннати должен завершиться до 23 августа, а на 31 августа запланирован старт основной сетки US Open.
Накануне стало известно, что Открытый чемпионат США пройдет в ранее установленные сроки с 31 августа по 13 сентября. Матчи турнира состоятся без зрителей на трибунах.
Официально теннисные сезоны WTA и ATP приостановлены до 31 июля.
Ранее определился победитель турнира, который организовал Джокович.