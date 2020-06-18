Свитолина начинает потихоньку возвращать форму

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина рассказала о своих ближайших планах.

Спортсменка, в частности, отметила, что проведет несколько выставочных матчей, сообщает BTU.

"На данный момент я уже начинаю потихоньку возвращать форму. Сыграю несколько выставочных матчей: в Швейцарии через пару недель, в Берлине. Буду готовиться. Хорошо, что есть такие выставочные турниры. Они маленькие, там 8-10 участников, проводятся без зрителей. Это хорошие промежуточные соревнования, которые сейчас дают мотивацию тренироваться и готовиться", - сказала первая "ракетка" Украины.

Элина также поделилась мыслями о своем участии в Открытом чемпионате США, который должен стартовать 31 августа.

"Здорово, что все возвращается, конечно же, есть очень много вопросов. Думаю, не только у меня, - отметила Свитолина. - Условия, которые нам предлагают, не идеальны. Будет много тестов, плюс изоляция, не понятно, что будет с очками, с деньгами… Если не будет очков, не знаю, есть ли смысл ехать и выступать, поскольку условия достаточно жесткие".