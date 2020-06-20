Теннисные организации существенно урежут призовые до конца года

WTA уменьшит призовые на турнирах серии International на 18%, на самых престижных соревнованиях, входящих в категории Premier Mandatory, на 32%. Сокращение призового фонда на турнирах категории Premier и Premier 5 будет больше 18%, но меньше 32%. В ATP конкретные цифры не назвали, но сообщили, что они, напротив, урежут призовой фонд турниров ATP 250 и ATP 500 сильнее, чем «Мастерсов». Фонд может быть увеличен, если на трибунах разрешат присутствовать зрителям.
Также Клэри утверждает, что ATP и WTA планируют провести челленджеры на протяжении как минимум двух недель в качестве компенсации отмены квалификации к US Open, чтобы игроки, которые попадали в отборочные соревнования по рейтингу, могли получить и очки, и призовые. Квалификация была отменена в связи с пандемией коронавируса.
Ранее украинка Завацкая выиграла теннисный мини-турнир во Франции.