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Димитров заразился коронавирусом, теннисист выступал на турнире Джоковича

Димитров заразился коронавирусом, теннисист выступал на турнире Джоковича
Обновлено 21:26 Сегодня Телеграф xsport
Теннисист Григор Димитров сдал положительный тест на коронавирус. Об этом спортсмен заявил в своем Instagram.

Григор Димитров посоветовал всем, кто с ним контактировал, провериться на наличие в организме вируса COVID-19.

"Всем привет! Я хотел бы связаться со всеми вами и сообщить моим болельщикам и друзьям, что я сдал положительный тест на COVID-19, когда вернулся в Монако. Я хотел бы убедиться, что все, кто контактировал со мной последние несколько дней, прошли тестирование и предприняли необходимые меры. Прошу меня простить, если я нанес кому-то вред. Сейчас я вернулся домой и восстанавливаюсь. Спасибо за вашу поддержку и, пожалуйста, берегите себя и будьте здоровы".

Ранее Джокович, Зверев, Димитров и Чилич сыграли в баскетбол.

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Новак Джокович, Теннис, Григор Димитров.

Автор:

Телеграф
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