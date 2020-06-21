Димитров заразился коронавирусом, теннисист выступал на турнире Джоковича

Теннисист Григор Димитров сдал положительный тест на коронавирус. Об этом спортсмен заявил в своем Instagram.

Григор Димитров посоветовал всем, кто с ним контактировал, провериться на наличие в организме вируса COVID-19.

"Всем привет! Я хотел бы связаться со всеми вами и сообщить моим болельщикам и друзьям, что я сдал положительный тест на COVID-19, когда вернулся в Монако. Я хотел бы убедиться, что все, кто контактировал со мной последние несколько дней, прошли тестирование и предприняли необходимые меры. Прошу меня простить, если я нанес кому-то вред. Сейчас я вернулся домой и восстанавливаюсь. Спасибо за вашу поддержку и, пожалуйста, берегите себя и будьте здоровы".

Ранее Джокович, Зверев, Димитров и Чилич сыграли в баскетбол.