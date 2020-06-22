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Финал Джокович - Рублев отменен из-за коронавируса

Финал Джокович - Рублев отменен из-за коронавируса
Обновлено 09:24 Сегодня Телеграф Спорт Арена
Один из участников турнира Димитров объявил о заражении коронавирусом.

Финальный матч выставочного турнира Adria Tour в хорватском Задаре между Новаком Джоковичем и Андреем Рублевым отменен. Соревнования решили приостановить из-за положительного результата на коронавирус Григора Димитрова.

Болгарский теннисист сыграл один матч на хорватском этапе турнира. Григор уступил Борне Чоричу, после чего отправился домой в Монако. Позднее болгарин сообщил о заражении коронавирусом, призвав пройти тестирование всех, с кем он контактировал в последнее время.

Отметим, что выставочный турнир в Задаре, как и первый его этап в Белграде, проходил со зрителями при полных трибунах. Соревнования организовал первая ракетка мира Новак Джокович.

Легионер Динамо встречается с известной украинской теннисисткой (Фото)

Организаторы сообщат позднее о судьбе заключительного этапа в Боснии и Герцеговине. Напомним, было запланировано четыре раунда соревнований, но этап в Черногории пришлось отменить из-за местных правил карантина.

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Новак Джокович, Теннис.

Автор:

Телеграф
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