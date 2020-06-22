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Тренер Джоковича сдал положительный тест на коронавирус

Тренер Джоковича сдал положительный тест на коронавирус
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф isport.ua
Сам Джокович отказался сдавать анализ на коронавирус.

Хорватский теннисист Борна Чорич, а также тренеры Новака Джоковича и Грегора Димитрова сдали положительный тест на коронавирус.

После того, как у болгарина Григора Димитрова выявили коронавирус, всех остальных 22 участника второго этапа Adria Tour также проверили на COVID-19. В итоге у троих из них также выявили заражение - это 33-я ракетка мира Борна Чорич, тренер Новака Джоковича по физической подготовке Марко Паники и тренер Димитрова Кристиан Гро. Об этом пишет kurir.rs.

При этом сообщается, что у зараженных нет никаких симптомов болезни.

Напомним, что в теннисном турнире выступили серб Новак Джокович, немец Александр Зверев, болгарин Григор Димитров, хорваты Марин Чилич и Борна Чорич и другие теннисисты.

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Сам Джокович, который и организовал турнир, отказался сдавать тест в Хорватии из-за того, что хорошо себя чувствует и не испытывает симптомов. Тренер Новака Горан Иванишевич по своей инициативе сделал тест в прошлую пятницу и получил отрицательный результат. При этом отмечается, что по приезде в Белград Джокович будет на связи с эпидемиологом и своим врачом.

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Все по теме:

Новак Джокович, Коронавирус, Борна Чорич.

Автор:

Телеграф
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