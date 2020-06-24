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Отец Джоковича обвинил Димитрова во вспышке коронавируса на Adria Tour

Отец Джоковича обвинил Димитрова во вспышке коронавируса на Adria Tour
Обновлено 17:44 Сегодня Телеграф championat.com
Срджан Джокович прокомментировал заражение коронавирусом участников выставочного турнира Adria Tour.

Одним из заразившихся был Джокович, который являлся организатором турнира. Первым инфекцию подхватил болгарин Григор Димитров.

"Сейчас никто себя хорошо не чувствует, но нужно сделать выводы из этой истории. На мой взгляд, виноват Димитров, ведь он отказался тестироваться в Задаре. Он прилетел заболевшим, кто знает, где он заразился. Это неправильно. Он нанёс ущерб Хорватии, Сербии и семье Новака. В то же время мы будем очень рады вновь провести турнир в Задаре в будущем", — цитирует Срджана Tennis World USA.

Adria Tour состоял из серии выставочных матчей в нескольких балканских странах. Организаторам не удалось довести до конца этап в Хорватии. В финале должны были сыграть россиянин Андрей Рублёв и Джокович.

Финал отменили после того, как тест Григора Димитрова дал положительный результат. Вскоре стало известно, что коронавирусом также заразились хорват Борна Чорич и серб Виктор Троицки, а также его беременная супруга.

Ранее сообщалось, что Свитолина выступит на турнире в Швейцарии.

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Все по теме:

Новак Джокович, Теннис, Григор Димитров, Adria Tour, Срджан Джокович.

Автор:

Телеграф
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