Маррей потерпел поражение в выставочном матче

Маррей проиграл Эдмунду в матче выставочного турнира.

Британский теннисист Энди Маррей потерпел поражение в матче выставочного турнира Schroders Battle of The Brits. В группе Тима Хенмана он в трёх сетах уступил соотечественнику Кайлу Эдмунду — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 5:10. Матч продлился 2 часа 32 минуты.

Для Маррея эта игра стала второй с ноября 2019 года. Последние полгода он лечился после обострения проблем с бедром, а накануне стартовал на турнире с победы над Лиамом Броэди.

Следующую встречу на турнире экс первая ракетка мира и двукратный олимпийский чемпион проведёт против Джеймса Уорда.

В выставочном турнире принимают участие восемь теннисистов из Великобритании. Их разбили на две группы. В группе Хенмана помимо Маррея и Эдмунда выступают Лима Броэди и Джеймс Уорд. В группу Грега Руседски вошли Даниэль Эванс, Кэмерон Норри, Джек Дрэйпер и Джей Кларк.

В настоящее время турниры ATP и WTA не проводятся из-за пандемии коронавируса. Ориентировочно официальные матчи возобновятся 3 августа.