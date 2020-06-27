Монфис решил не играть на выставочном турнире Тима

Выставочный турнир в Китцбюэле организован при непосредственном участии третьей ракетки мира Доминика Тима, который получил первый номер посева.
Полный список участников:
Участие на турнире Димитрова — под вопросом после того, как болгарин сдал положительный тест на коронавирус.
Ранее с соревнований снялся хорват Борна Чорич, которого в заявке заменил немец Ян-Леннард Штруфф.
Китцбюэльский турнир пройдет 7-11 июля.
Ранее выставочные турниры в Сербии и Хорватии организовал Новак Джокович. Соревнования проходили без соблюдения карантинных мер, что привело к положительным тестам на коронавирус у Джоковича, Чорича и Димитрова.