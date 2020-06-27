Монфис решил не играть на выставочном турнире Тима

Девятая ракетка мира Гаэль Монфис по личным обстоятельствам отказался от участия в турнире Thiem’s 7 в австрийском Китцбюэле.

Выставочный турнир в Китцбюэле организован при непосредственном участии третьей ракетки мира Доминика Тима, который получил первый номер посева.

Полный список участников:

Доминик Тим (Австрия, ATP 3)

Маттео Берреттини (Италия, ATP 8)

Андрей Рублев (Россия, ATP 14)

Карен Хачанов (Россия, ATP 15)

Григор Димитров (Болгария, ATP 19)

Ян-Леннард Штруфф (Германия, ATP 34)

Деннис Новак (Германия, ATP 85)

Участие на турнире Димитрова — под вопросом после того, как болгарин сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее с соревнований снялся хорват Борна Чорич, которого в заявке заменил немец Ян-Леннард Штруфф.

Китцбюэльский турнир пройдет 7-11 июля.

Ранее выставочные турниры в Сербии и Хорватии организовал Новак Джокович. Соревнования проходили без соблюдения карантинных мер, что привело к положительным тестам на коронавирус у Джоковича, Чорича и Димитрова.