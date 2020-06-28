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Маррей не сумел пробиться в финал вставочного турнира в Британии

Маррей не сумел пробиться в финал вставочного турнира в Британии
10:06 Сегодня Телеграф championat.com
На выставочном турнире Schroders Battle of the Brits, который проходит в Великобритании, определился первый финалист.

В полуфинале Даниэль Эванс обыграл экс первую ракетку мира Энди Маррея со счётом 1:6, 6:3 [10:8]. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Во втором полуфинале встретятся Кайл Эдмунд и Камерон Норри.

В выставочном турнире принимают участие восемь теннисистов из Великобритании, которые были разбиты на две четвёрки. В группе Тима Хенмана выступали Маррей, Эдмунд, Лиам Броэди и Джеймс Уорд. В группу Грега Руседски вошли Даниэль Эванс, Кэмерон Норри, Джек Дрэйпер и Джей Кларк.

Из-за пандемии коронавируса турниры ATP и WTA не проводятся. Тур возобновится в середине августа.

Ранее Свитолина отреагировала на присвоение ей звания "Почетный гражданин Харькова".

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Теннис, Маррей, Даниэль Эванс.

Автор:

Телеграф
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