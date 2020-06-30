Уимблдон в 2021 году не будет застрахован

Турнир Большого шлема Уимблдон нельзя будет застраховать в 2021 году.

Директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса Ричард Льюис заявил, что в 2021 году будет невозможно застраховать Уимблдон на случай пандемии. Благодаря страховке, организаторам удалось смягчить финансовые последствия отмены турнира в 2020 году. Но в следующем году такой вариант не пройдёт.

«В текущей ситуации застраховать турнир невозможно. Когда я только начинал работу в 2012 году, было понятно, что от некоторых вещей не застраховаться. Например, от всяких болезней вроде атипичной пневмонии и свиного гриппа.

Пока застраховаться будет нельзя, но потом появятся такие возможности, рынок восстановится. В следующем году страховки не будет, но в долгосрочной перспективе всё вернётся на свои места», — цитирует Льюиса ESPN.

Также функционер подчеркнул, что сейчас организация полностью стабильна в финансовом плане. Поэтому он исключил возможность возникновения серьёзных проблем из-за отмены турнира «Большого шлема».