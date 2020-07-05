Свитолина покинула выставочный турнир Le Elle Spirit Open

Украинка добыла лишь одну победу в трех матчах.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вылетела из выставочного турнира Le Elle Spirit Open, который проходит в Швейцарии.

В заключительном матче группового этапа украинка уступила местной теннисистке Виктории Голубич — 3:6, 1:6.

Вчера Свитолина провела два матча. Украинка в дебютной для себя игре на турнире уступила местной спортсменке Симоне Вальтерт (2:6, 5:7), а во втором матче Свитолина одолела еще одну швейцарскую теннисистку — Штефани Вогеле (3:6, 6:3, 10:7).

Напомним, что в июле украинка также выступит на выставочном турнире в Берлине. Соревнования пройдут с 13 по 19 июля.

В данный момент Свитолина занимает пятое место рейтинга WTA. Женская теннисная ассоциация намерена возобновить сезон уже 3 августа.