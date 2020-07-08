Цуренко: Я везде заявлена и буду участвовать там, где получится

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала свои ближайшие планы.

О выступлении на турнире Янко Типсаревича в Сербии

"По нескольким причинам я решила не участвовать в этом турнире. Основное, это как раз связано с проблемами, которые у меня возникли во время турнира в Ирпене. Возможно, я буду участвовать в последующих неделях, но это не точно. Сейчас уже с локтем ситуация намного лучше, но мы не спешим и настраиваемся конкретно на турниры, которые по плану стартуют с августа".

О проблемах с локтем на турнире в Ирпене

"Там были сложные условия, шли дожди, тяжелые мячи, сбивался тренировочный и матчевый график… И вот, когда в один день нам провели по 2 матча, плюс разминка, и на следующий день я почувствовала довольно резкую боль в локте. Я решила не рисковать. За время травмы я изучила этот процесс вдоль и поперек. С локтем шутки плохи, поэтому я решила остановиться и даже не пытаться продолжать тот матч, потому что я точно знаю, что легче бы не стало, стало бы только хуже.

О выступлении на официальных турнирах после возобновления сезона

"Я везде заявлена и буду участвовать там, где получится, где попаду в квалификацию. Сейчас самая главная проблема – это путешествия, так как Украина, к сожалению, попала в список стран, из которых нельзя лететь в Европу. Сейчас ищем выход из этой ситуации и будем пробовать играть все, что получится".

Ранее сообщалось, что Джокович пока не принял решение на счет US Open.