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Из-за фото Даяну Ястремскую обвинили в расизме

Из-за фото Даяну Ястремскую обвинили в расизме
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф championat.com
Теннисистка выложила фото с блэкфейсом.

25-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала в своих социальных сетях необычные фотографии. На них половина лица и тела спортсменки были покрашены в коричневый цвет.

«Равенство», — подписала снимки теннисистка.

В комментариях спортсменку начали обвинять в расизме, так как посчитали, что на фотографиях присутствует блэйкфейс — разновидность грима, которая использовалась белыми людьми для карикатурного изображения чернокожих.

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«Если вы думаете, что теннисисты не могут найти нового способа облажаться во время карантина… В 2020 году это не должно нуждаться в объяснениях: блэкфейс — это всегда ошибка», — написал журналист Бен Ротенберг в "Твиттере".

Спустя некоторое время спортсменка удалила публикации.

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Все по теме:

Спорт, Теннис, Даяна Ястремская.

Автор:

Телеграф
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