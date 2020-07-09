Из-за фото Даяну Ястремскую обвинили в расизме

Теннисистка выложила фото с блэкфейсом.

25-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала в своих социальных сетях необычные фотографии. На них половина лица и тела спортсменки были покрашены в коричневый цвет.

«Равенство», — подписала снимки теннисистка.

В комментариях спортсменку начали обвинять в расизме, так как посчитали, что на фотографиях присутствует блэйкфейс — разновидность грима, которая использовалась белыми людьми для карикатурного изображения чернокожих.

«Если вы думаете, что теннисисты не могут найти нового способа облажаться во время карантина… В 2020 году это не должно нуждаться в объяснениях: блэкфейс — это всегда ошибка», — написал журналист Бен Ротенберг в "Твиттере".

Спустя некоторое время спортсменка удалила публикации.