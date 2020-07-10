Скачать
Пятница, 10.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
У экс-форварда Днепра обнаружили редкую форму рака
У экс-форварда Днепра обнаружили редкую форму рака
Лига чемпионов: результаты жеребьевки
Лига чемпионов: результаты жеребьевки
Футболист национальной сборной разбился насмерть на мотоцикле
Футболист национальной сборной разбился насмерть на мотоцикле
Шахтер узнал потенциальных соперников в Лиге Европы
Шахтер узнал потенциальных соперников в Лиге Европы

Вторая ракетка мира пока не знает, поедет ли на US Open

Вторая ракетка мира пока не знает, поедет ли на US Open
15:57 Сегодня Телеграф ua-football.com
Симона Халеп еще не определилась с поездкой на Открытый чемпионат США.

Несмотря на пандемию коронавируса, организаторы Открытого чемпионата США не перенесли сроки проведения турнира и планируют начать его 31 августа.

"US Open? Сейчас я понятия не имею, потому что никто не знает, что произойдет после этого месяца. Я буду ждать. Посмотрим, что будут делать другие игроки.

Это был самый длинный перерыв в моей жизни. Я сказала всем, что собираюсь убрать ракетку и вести нормальную жизнь.

Я восприняла это как можно более позитивно. Я делала нормальные вещи, ничего особенного. Я хотела расслабиться и очистить свой разум, ведь после многих лет на вершине давление было высоким. Теперь я снова голодна. Я хочу путешествовать и играть в теннис. Этот период помог мне понять, что у меня еще есть несколько лет впереди", - приводит слова Халеп Tennis World USA.

Федерер откровенно рассказал о своих проблемах с детьми

Кроме того, не знает поедет ли на US Open и сербский теннисист Новак Джокович.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, US Open, Симона Халеп.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У экс-форварда Днепра обнаружили редкую форму рака
02 Пике приехал на матч на велосипеде, это возмутило легенду Барселоны
03 Дальний удар Погба - в обзоре матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед (Видео)
04 Ушел из жизни легендарный футболист Шахтера Владимир Сальков
05 Мбаппе похвастался дорогим подарком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь