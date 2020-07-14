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Свитолина может пропустить US Open

Свитолина может пропустить US Open
Обновлено 18:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Первая ракетка Украины отказывается ехать в США на Открытый чемпионат.

С 31 августа по 12 сентября в США пройдет традиционный турнир Большего шлема US Open. Украинка Элина Свитолина ранее заявляла, что решение об участии в этом турнире будет принимать в последний момент.

Сейчас появилась информация, что украинка отказывается от далекой поездки в США и будет выступать на испанском грунтовом турнире в Мадриде. Тем более, с новыми изменениями в рейтинге WTA, очки она не потеряет.

Невероятный камбэк на 96-й минуте матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон (Видео)

Напомним, многие топ-теннисисты отказываются ехать на US Open из-за жестких ограничений, связанных с коронавирусом.

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Все по теме:

Элина Свитолина, Спорт, Теннис, US Open.

Автор:

Телеграф
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