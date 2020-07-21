Рестарт сезона ATP переноситься: турнир в Вашингтоне отменен

Рестарт сезона переноситься: Организаторы приняли решение отменить турнир ATP в Вашингтоне.

Турнир ATP в американском городе Вашингтоне, который должен был начаться с 14 августа, отменен, сообщает местное издание New York Times.

По информации источника, данное решение связано с карантинными ограничениями, что составляет трудности в передвижении участников турнира между разными странами и ситуацией с коронавирусом в США. Стоит дабавить, что страны Евросоюза по-прежнему не открыли границы для США.

Потому рассчитывать, что данный турнир соберет всех лучших теннисистов планеты - не стоит и организаторы приняли болезненное решение, отменив турнир.

Главной причиной данного решения также стало то, что после попадания в США спортсменам придется отбыть двухнедельный карантин, что тоже существенно повлияло на планы организаторов.

Ранее латвийская теннисистка Елена Остапенко заявляла, что лететь в США опасно из-за эпид-ситуации в стране.

Напомним, турнир в Мадриде пройдет со зрителями.