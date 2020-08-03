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Костюк потерпела обидное поражение в схватке с Самсоновой в Палермо

Костюк потерпела обидное поражение в схватке с Самсоновой в Палермо
08:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Теннисистка из Украины Марта Костюк потерпела обидное поражение в схватке с россиянкой Людмилой Самсоновой.

В итальянском городке Палермо состоялся финал квалификации престижного турнира Palermo Ladies Open. Основная сетка итальянского турнира стартует уже сегодня и продлиться до 9 августа.  Теннисисты на кортах в Палермо смогут обогатиться на $225,500 - именно эта цифра является призовым фондом турнира.

Теннисистка из Украины Марта Костюк (WTA 141) сражалась за выход в основную сетку с пятой сеяной - Людмилой Самсоновой из России (WTA 117).

Украинская теннисистка уступила в важном матч в трех сетах – 6:4, 4:6, 3:6.

В Риме исключили вариант проведения теннисного турнира с болельщиками

Квалификация. Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Людмила Самсонова (Россия, 5) 6-4, 4-6, 3-6

Напомним, украинская теннисистка Даяна Ястремская представила свою новую песню под названием "Любимый трек".

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Теннис, Марта Костюк.

Автор:

Телеграф
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