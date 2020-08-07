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Ястремская пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Палермо

Ястремская пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Палермо
Обновлено 10:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Палермо (Италия).

25-й номер рейтинга WTA на пути в четвертьфинал справилась с француженкой Осеан Доден в двух партиях 6:2, 6:4.

В первом сете Даяна полностью доминировала на корте и закономерно разгромила соперницу, однако во втором француженка добавила и уступила свою подачу лишь в 10-м гейме. Ястремская сделала брейк и выиграла матч.

В четвертьфинале вторая ракетка Украины встретится с местной спортсменкой Камилой Джорджи. Этот матч начнется сегодня в 21:30 по киевскому времени.

Видеообзор матча Даяна Ястремская - Осеан Доден  (6:2, 6:4)

Ранее сообщалось, что Даяна представила свою вторую песню.

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Теннис, Даяна Ястремская.

Автор:

Телеграф
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