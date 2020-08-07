Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Палермо (Италия).

25-й номер рейтинга WTA на пути в четвертьфинал справилась с француженкой Осеан Доден в двух партиях 6:2, 6:4.

В первом сете Даяна полностью доминировала на корте и закономерно разгромила соперницу, однако во втором француженка добавила и уступила свою подачу лишь в 10-м гейме. Ястремская сделала брейк и выиграла матч.

В четвертьфинале вторая ракетка Украины встретится с местной спортсменкой Камилой Джорджи. Этот матч начнется сегодня в 21:30 по киевскому времени.

Видеообзор матча Даяна Ястремская - Осеан Доден (6:2, 6:4)

Ранее сообщалось, что Даяна представила свою вторую песню.