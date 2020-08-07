Лучшие теннисисты грозят бойкотом US Open-2020

Спортсмены требуют смягчения медицинского протокола.

Топовые теннисисты провели видеоконференцию с представителями Ассоциации тенниса Соединенных Штатов (USTA ) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). По итогам переговоров теннисисты из топ-20 пригрозили бойкотом Открытого чемпионата США (US Open).

Спортсмены требуют гарантии, что после США им не придется проходить обязательный карантин по возвращении в Европу. По информации Marca, идея с бойкотом соревнования возникла неделю назад на приватной видеоконференции теннисистов.

Отметим, несколько топ-теннисистов уже ранее объявили, что пропустят турнир Большого шлема в США. Точно не поедут в Америку испанец Рафаэль Надаль, швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка, а также француз Гаэль Монфис.

US Open-2020 пройдет в Нью-Йорке, начало турнира запланировано на 31 августа.

Ранее стало известно, сколько украинок поедут на US Open-2020.