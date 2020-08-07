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Лучшие теннисисты грозят бойкотом US Open-2020

Лучшие теннисисты грозят бойкотом US Open-2020
Обновлено 12:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Спортсмены требуют смягчения медицинского протокола.

Топовые теннисисты провели видеоконференцию с представителями Ассоциации тенниса Соединенных Штатов (USTA ) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). По итогам переговоров теннисисты из топ-20 пригрозили бойкотом Открытого чемпионата США (US Open). 

Спортсмены требуют гарантии, что после США им не придется проходить обязательный карантин по возвращении в Европу. По информации Marca, идея с бойкотом соревнования возникла неделю назад на приватной видеоконференции теннисистов.

Отметим, несколько топ-теннисистов уже ранее объявили, что пропустят турнир Большого шлема в США. Точно не поедут в Америку испанец Рафаэль Надаль, швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка, а также француз Гаэль Монфис.

US Open-2020 пройдет в Нью-Йорке, начало турнира запланировано на 31 августа.

Ранее стало известно, сколько украинок поедут на US Open-2020.

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Теннис, US Open, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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