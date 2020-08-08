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Цуренко и Костюк прошли в полуфинал квалификации на турнире в Праге

Цуренко и Костюк прошли в полуфинал квалификации на турнире в Праге
Обновлено 15:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинские теннисистки успешно преодолели первый раунд квалификации грунтового турнира в Чехии.

Украинская теннисистка, 139-я ракетка мира Леся Цуренко прошла во второй квалифайраунд теннисного турнира в Праге. В первом раунде украинка одолела 116-ю ракетку мира француженку Осеан Доден. Цуренко одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2, а поединок продлился чуть более часа. В следующем раунде Лесю ожидает матч с местной спортсменкой Барборой Паличовой.

В другом матче игрового дня еще одна украинка Марта Костюк (№ 141 WTA) не оставила шансов 106-й ракетке мира немке Анне-Лене Фридзам. Украинка взял вверх в двух партиях  со счетом 6:2, 6:4. В полуфинале квалификации Марта сыграет с представительницей Чехии Терезой Мартинцовой (№ 133 WTA).

Матчи украинок запланированы на завтра, 9 августа. Начало игр в 11:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Свитолина отказалась от участия на US Open-2020.

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Леся Цуренко, Теннис.

Автор:

Телеграф
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