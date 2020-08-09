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Серена Уильямс: У меня нет полного объёма в лёгких

Серена Уильямс: У меня нет полного объёма в лёгких
Обновлено 13:46 Сегодня Телеграф championat.com
Серена Уильямс рассказала, почему была очень осторожна на самоизоляции.

Американская теннисистка Серена Уильямс на пресс-конференции перед турниром категории International в Лексингтоне (США) рассказала, как провела время на самоизоляции. Из-за проблем с лёгкими спортсменка была чрезвычайно осторожна и строго соблюдала социальную дистанцию. Напомним, в 2011 году Серена была экстренно прооперирована по поводу лёгочной эмболии. Коронавирус оказывает негативное воздействие прежде всего на лёгкие.

«У меня нет полного объёма в лёгких, поэтому не была уверена, что со мной может случиться, и не хотела этого узнавать», — приводит слова Серены журналист Бен Ротенберг на своей странице в «Твиттере».

Серена рассказала, что невозможность посещать тренажерный зал во время самоизоляции не повлияла на мышечный тонус.

«Это дано богом, спасибо большое, и от моей мамы», — сказала Серена, поцеловав бицепс.

Турнир в Лексингтоне пройдёт с 10 по 16 августа на хардовом покрытии.

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Серена Уильямс, Спорт, Теннис.

Автор:

Телеграф
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