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Украинка Цуренко снялась с турнира в WTA в Праге

Украинка Цуренко снялась с турнира в WTA в Праге
Обновлено 16:22 Сегодня Телеграф Укринформ
Теннисистка рассказала, почему снялась с турнира в Праге и где планирует играть дальше.

Украинская теннисистка Леся Цуренко из-за травмы отказалась от продолжения борьбы на турнире WTA International Prague Open в столице Чехии, где во втором круге должна біла встретится с румынкой Аной Богдан.

Об этом 12 августа сообщает BTU.

"Причина отказа та же, что и на турнире в Палермо – это проблемы с левым ребром, - призналась Леся. - По ходу турнира ребро меня не беспокоило, но сегодня утром эта проблема вернулась во время разминки".

Украинка также прокомментировала свои ближайшие планы на сезон.

"Дальше буду ждать, попаду ли в "основу" US Open или же буду играть на турнире WTA 125k Series в Праге. Полечу ли в США? Однозначно пока сложно ответить. Буду смотреть за заявочным списком", - сказала теннисистка.

Напомним, нынешние соревнования в Праге Цуренко начинала с квалификации, где победила француженку Осеан Доден (6:3, 6:2), чешку Барбору Палицову (2:6, 6:4, 6:1) и Магдалену Френх из Польши (7:6, 7:6). В первом круге украинка обыграла 25-ю "ракетку" мира Екатерину Александрову из России (6:2, 6:4).

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АТР, Леся Цуренко, Теннис.

Автор:

Телеграф
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