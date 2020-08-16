Украинская теннисистка сменила гражданство

22-летняя украинская теннисистка Анастасия Шошина сменила гражданство. Об этом сообщила сама спортсменка в интервью польским СМИ.

Теперь Шошина будет представлять Польшу.

Теннисистка, занимающая 433-е место в рейтинге WTA, уже практически 10 лет живет и тренируется в Польше, а в июне 2020 года получила польский паспорт. Экс-украинка этим летом приняла участие в нескольких местных турнирах, выиграв 2 одиночных соревнований и 3 в паре.

Будучи украинкой Шошина выиграла пять одиночных титулов ITF и 10 раз триумфовала в паре. Лучшим результатом в карьере уроженки Харькова является 381-е место в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что ATP обновила теннисный календарь на 2020 год.