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Украинская теннисистка сменила гражданство

Украинская теннисистка сменила гражданство
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф БТУ Фото: Твиттер
22-летняя украинская теннисистка Анастасия Шошина сменила гражданство. Об этом сообщила сама спортсменка в интервью польским СМИ.

Теперь Шошина будет представлять Польшу.

Теннисистка, занимающая 433-е место в рейтинге WTA, уже практически 10 лет живет и тренируется в Польше, а в июне 2020 года получила польский паспорт. Экс-украинка этим летом приняла участие в нескольких местных турнирах, выиграв 2 одиночных соревнований и 3 в паре. 

Будучи украинкой Шошина выиграла пять одиночных титулов ITF и 10 раз триумфовала в паре. Лучшим результатом в карьере уроженки Харькова является 381-е место в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что ATP обновила теннисный календарь на 2020 год.

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Теннис, Анастасия Шошина.

Автор:

Телеграф
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