Цуренко выступит на US Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко сыграет в основной сетке US Open.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№131 WTA) попала в стартовый список игроков турнира Grand Slam US Open.

Как сообщает BTU, это стало известно после того, как в Нью-Йорке отказалась играть австралийка Присцилла Хон.

В прошлом году Цуренко не выступала на US Open, а в 2018-м установила на кортах Открытого чемпионата США свой личный рекорд – четвертьфинал на турнирах Grand Slam (проиграла будущей победительнице японке Наоми Осаке).

В число участниц основной сетки US Open может также попасть украинка Марта Костюк (№137).

Как сообщалось, Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября.