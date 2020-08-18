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Цуренко выступит на US Open

Цуренко выступит на US Open
Обновлено 17:49 Сегодня Телеграф Укринформ
Украинская теннисистка Леся Цуренко сыграет в основной сетке US Open.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№131 WTA) попала в стартовый список игроков турнира Grand Slam US Open.

Как сообщает BTU, это стало известно после того, как в Нью-Йорке отказалась играть австралийка Присцилла Хон.

В прошлом году Цуренко не выступала на US Open, а в 2018-м установила на кортах Открытого чемпионата США свой личный рекорд – четвертьфинал на турнирах Grand Slam (проиграла будущей победительнице японке Наоми Осаке).

В число участниц основной сетки US Open может также попасть украинка Марта Костюк (№137).

Как сообщалось, Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября.

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Все по теме:

Леся Цуренко, Теннис, US Open.

Автор:

Телеграф
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