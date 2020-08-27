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Семь украинок заявились на US Open

Семь украинок заявились на US Open
09:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
23-летняя украинка Калинина попала в список участниц US Open.

Украинка Ангелина Калинина, занимающая 145-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вошла заявочный список основной сетки Открытого чемпионата США (US Open) после отказа от участия словенки Тамары Зиданшек (№73 WTA).

Как сообщает BTU, 23-летняя Калинина может во второй раз выступить в основной сетке US Open: в 2018 году Ангелина успешно прошла квалификацию и проиграла во втором круге на тот момент действующей чемпионке американке Слоан Стивенс.

Кроме Калининой, в заявочном списке турнира в Нью-Йорке находятся еще шесть украинских теннисисток: Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Катарина Завацкая, Леся Цуренко, Марта Костюк и Екатерина Бондаренко.

Сегодня на US Open состоится жеребьевка одиночного разряда, а матчи начнутся 31 августа.

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Все по теме:

АТР, Спорт, Теннис, Ангелина Калинина.

Автор:

Телеграф
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