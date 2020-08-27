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Один из лучших дуэтов в истории тенниса братья Брайан завершили карьеру

Один из лучших дуэтов в истории тенниса братья Брайан завершили карьеру
Обновлено 10:02 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
Братья Брайан объявили о завершении карьеры.

Знаменитые американские теннисисты Боб и Майк Брайаны объявили о завершении карьеры, сообщает New York Times.

«Мы оба искренне почувствовали, что сейчас подходящий момент. В этом возрасте нужно так много работать, чтобы выходить на корт и соревноваться. Мы всё ещё обожаем играть, но не любим готовить своё тело к выходу на корт. Восстанавливаться стало сложнее. Мы чувствуем, что были конкурентноспособны в этом году, в прошлом году и позапрошлом. Мы хотим уйти прямо сейчас, пока ещё можем показывать хороший теннис», — сказал Майк Брайан.

Братья Брайан — один из лучших дуэтов в истории парного тенниса. В их активе 16 побед на турнирах «Большого шлема», шесть чемпионских титулов Итогового турнира АТР и две олимпийские медали — золото Лондона-2012 и бронза Пекина-2008. В 2010 году Майк и Боб побили рекорд австралийцев Тодда Вудбриджа и Марка Вудфорда по количеству совместно завоёванных титулов.

В настоящее время 42-летние Боб и Майк Брайаны делят 27-ю строчку в парном рейтинге ATP. Большую часть прошлого сезона Боб Брайан пропустил из-за травмы бедра. Майк в это время выступал с соотечественником Джеком Соком и выиграл Уимблдон, Открытый чемпионат США и Итоговый чемпионат АТР.

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АТР, Спорт, Теннис.

Автор:

Телеграф
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