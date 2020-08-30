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Джоковичу покорилось историческое достижение в теннисе

Джоковичу покорилось историческое достижение в теннисе
Обновлено 14:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Серб Новак Джокович продолжает творить историю тенниса.

Вчера, 29 августа, в Нью-Йорке завершился теннисный турнир серии АТР 1000, который был перенесен из Цинциннати в связи с глобальной пандемией коронавируса. 

В мужском одиночном разряде победу одержал серб Новак Джокович, который в финале обыграл канадца Милоша Раонича в трех сетах - 1:6, 6:3, 6:4.

Эта победа стала 35-й для первой ракетки мира на сериях турниров АТР 1000. Таким образом, Новак догнал по этому показателю испанского рекордсмена Рафаэля Надаля. Более того, Джоковичу покорилось невероятное достижение в мире тенниса. Он стал первым, кто побеждал на всех 9  "мастерсах" минимум по два раза (никто из теннисистов не выигрывал все девять "мастерсов" даже по разу, - прим. ред.). 

Примечательно, что Новак уже в следующем сезоне может побить это достижение. Для этого ему необходимо победить на турнирах Монте-Карло и Цинциннати.

В женском одиночном разряде на турнире в Нью-Йорке победу одержала представительница Беларуси Виктория Азаренко, которая после отказа Наоми Осаки выходить на корт, завоевала первый трофей спустя четыре года.

Ранее сообщалось, что на US Open-2020, который стартует 31 августа, в первый игровой день свои матчи проведут все представительницы Украины.

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Новак Джокович, Теннис.

Автор:

Телеграф
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