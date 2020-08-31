Сегодня стартует US Open-2020: сыграют все украинки

Все семь украинских теннисисток будут стартовать на US Open в понедельник.

Организаторы опубликовали расписание матчей первого и второго игровых дней Открытого чемпионата США по теннису, который стартует в Нью-Йорке в понедельник, 31 августа.

Как сообщает БТУ, семь теннисисток из Украины, которые все попали в верхнюю половину сетки, вступят в борьбу в стартовый день турнира.

Игровой день начнется в 11.00 по местному времени (18.00 по киевскому времени):

Ангелина Калинина - Каролина Плишкова (Чехия), ст. Артура Эша, первый запуск;

Марта Костюк - Дарья Касаткина (Россия), корт №15, третий запуск;

Екатерина Козлова - Уитни Осигве (США), корт №6, третий запуск;

Екатерина Бондаренко - Элли Кик (США), корт №12, третий запуск;

Леся Цуренко - Мэдисон Бренгл (США), корт №4, четвертый запуск;

Даяна Ястремская - Астра Шарма (США), корт №8, четвертый запуск;

Катарина Завацкая - Елена Рыбакина (Казахстан), корт №9, пятый запуск.

В парном разряде из наших игроков выступят сестры Людмила и Надежда Киченок, которые в первом круге встретятся с американкой Хэйли Картер и Луизой Стефани из Бразилии.

Общий призовой фонд US Open-2020 составляет $53,4 млн.