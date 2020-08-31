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Стаховский стартовал с волевой победы на турнире в Чехии

Стаховский стартовал с волевой победы на турнире в Чехии
Обновлено 20:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Стаховский одержал волевую победу на старте турнира серии Challenger в Чехии.

Первая "ракетка" Украины Сергей Стаховский успешно преодолел стартовый круг турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) серии Challenger Tour - Ostrava Open 2020 by Moneta - в Остраве (Чехия) с призовым фондом €132,28 тысячи - ATP

За выход во второй круг соревнований Стаховский (8-й номер "посева") одержал волевую победу над Петером Полански из Канады - 4:6, 6:4, 6:3.

Поединок продолжался 2 часа.

Путевку в четвертьфинал турнира Стаховский разыграет с посеянным под 4-м номером представителем Латвии Эрнесто Гулбисом, который в свою очередь нанес поражение чеху Далибору Сврчине - 6:4, 6:1.

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Все по теме:

Сергей Стаховский, Спорт, Теннис.

Автор:

Телеграф
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