Стаховский стартовал с волевой победы на турнире в Чехии

Стаховский одержал волевую победу на старте турнира серии Challenger в Чехии.

Первая "ракетка" Украины Сергей Стаховский успешно преодолел стартовый круг турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) серии Challenger Tour - Ostrava Open 2020 by Moneta - в Остраве (Чехия) с призовым фондом €132,28 тысячи - ATP

За выход во второй круг соревнований Стаховский (8-й номер "посева") одержал волевую победу над Петером Полански из Канады - 4:6, 6:4, 6:3.

Поединок продолжался 2 часа.

Путевку в четвертьфинал турнира Стаховский разыграет с посеянным под 4-м номером представителем Латвии Эрнесто Гулбисом, который в свою очередь нанес поражение чеху Далибору Сврчине - 6:4, 6:1.