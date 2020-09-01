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Как стартовали украинки на US Open 2020

Как стартовали украинки на US Open 2020
Обновлено 07:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
В Нью-Йорке завершился первый игровой день Открытого чемпионата США по теннису.

Четверо украинок из семи - Даяна Ястремская, Екатерина Бондаренко, Екатерина Козлова, Марта Костюк - одержали победы в стартовом круге одиночного разряда турнира серии Grand Slam.

Результаты понедельника:

Марта Костюк - Дарья Касаткина (Россия) - 6:1, 6:2;

Екатерина Козлова - Уитни Осигве (США) - 6:3, 7:5;

Екатерина Бондаренко - Элли Кик (США) - 3:6, 6:3, 6:1;

Даяна Ястремская - Астра Шарма (США) - 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

Ангелина Калинина проиграла посеянной под 1-м номером 3-й "ракетке" мира Каролине Плишковой из Чехии - 4:6, 0:6, а Катарина Завацкая потерпела поражение от Елены Рыбакиной из Казахстана - 3:6, 0:6.

Леся Цуренко снялась с соревнований из-за травмы.

За выход в третий круг US Open Ястремская встретится с американкой Мэдисон Бренгл, Козлова сыграет с чешкой Петрой Квитовой, Бондаренко сойдется с хорваткой Петрой Мартич, а Костюк будет противостоять Анастасии Севастовой из Латвии.

Общий призовой фонд US Open-2020 составляет $53,4 млн.

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Все по теме:

Екатерина Бондаренко, Спорт, Теннис, US Open.

Автор:

Телеграф
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