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US Open: Джокович вышел во второй круг

US Open: Джокович вышел во второй круг
Обновлено 08:48 Сегодня Телеграф championat.com
Джокович обыграл Джумхура в трёх сетах и вышел во второй круг US Open.

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.

Встреча закончилась победой Джоковича в трёх сетах — 6:1, 6:4, 6:1. Серб пять раз подал навылет и выиграл 60% первой подачи. Джумхур дважды подал навылет и выиграл 56% первой подачи. Во втором круге US Open Новак Джокович сыграет с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом, переигравшим в четырёх сетах казахстанского теннисиста Александра Бублика.

Новак Джокович — трёхкратный победитель Открытого чемпионата США. Он выигрывал этот турнир в 2011, 2015 и 2018 годах.

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Все по теме:

Новак Джокович, Теннис, US Open.

Автор:

Телеграф
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