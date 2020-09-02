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Уильямс побила рекорд легендарной Навратиловой

Уильямс побила рекорд легендарной Навратиловой
Обновлено 09:31 Сегодня Телеграф
Винус Уильямс побила рекорд Мартины Навратиловой.

Американская теннисистка Винус Уильямс побила рекорд Открытой эры по количеству выступлений на Открытом чемпионате США, установленный легендарной Мартиной Навратиловой. Для Винус нынешний US Open стал 22-м в карьере, у Навратиловой — 21, сообщает ESPN.

40-летняя Винус в первом круге проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой, посеянной под 20-м номером, со счётом 3:6, 5:7. Уильямс-старшая впервые в карьере уступила в стартовом раунде US Open. В случае победы она могла стать третьей теннисисткой не моложе 40 лет, выигравшей матч одиночного разряда этих соревнований.

Винус — двукратная победительница Открытого чемпионата США в одиночном разряде.

Следующей соперницей Муховой будет россиянка Анна Калинская.

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Все по теме:

Винус Уильямс, Спорт, Теннис, US Open.

Автор:

Телеграф
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