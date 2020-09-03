Украинка Марта Костюк впервые пробилась в третий круг US Open

18-летняя киевлянка Марта Костюк впервые в своей карьере прошла второй круг основной сетки соревнований US Open.
В двух сетах Костюк справилась с 31-м номером посева латвийкой Анастасией Севастовой. Счет встречи: 6:3, 7:6 (7:5).
В следующем туре Марта Костюк сразится с 4-м номером посева японкой Наоми Осакой.
Остальные матчи среды завершились поражениями украинских теннисисток:
Екатерина Козлова - Петра Квитова (Чехия) - 6:7 (3:7), 2:6;
Екатерина Бондаренко - Петра Мартич (Хорватия) - 3:6, 4:6;
Даяна Ястремская - Мэдисон Бренгл (США) - 2:6, 3:6;
Надежда Киченок / Людмила Киченок - Хэйли Картер (США) / Луиза Стефани (Бразилия) - 4:6, 7:5, 3:6.