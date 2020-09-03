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Украинка Марта Костюк впервые пробилась в третий круг US Open

Украинка Марта Костюк впервые пробилась в третий круг US Open
09:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Украинка обыграла Анастасию Севастову из Латвии.

18-летняя киевлянка Марта Костюк впервые в своей карьере прошла второй круг основной сетки соревнований US Open.

В двух сетах Костюк справилась с 31-м номером посева латвийкой Анастасией Севастовой. Счет встречи: 6:3, 7:6 (7:5).

В следующем туре Марта Костюк сразится с 4-м номером посева японкой Наоми Осакой.

Остальные матчи среды завершились поражениями украинских теннисисток:

Екатерина Козлова - Петра Квитова (Чехия) - 6:7 (3:7), 2:6;

Екатерина Бондаренко - Петра Мартич (Хорватия) - 3:6, 4:6;

Даяна Ястремская - Мэдисон Бренгл (США) - 2:6, 3:6;

Надежда Киченок / Людмила Киченок - Хэйли Картер (США) / Луиза Стефани (Бразилия) - 4:6, 7:5, 3:6.

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Спорт, Теннис, US Open.

Автор:

Телеграф
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