Джокович не согласен с Федерером и Надалем

Джокович уважает точку зрения Надаля и Федерера, но не согласен с ней.

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович прокомментировал высказывания швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля, не поддержавших его инициативу о создании новой ассоциации игроков — Ассоциации профессиональных игроков в теннис.

Джокович, американец Джон Иснер и канадец Вашек Поспишил приняли решение покинуть совет игроков АТР, главой которого является Новак. Теннисисты начали активно собирать подписи профессиональных игроков, готовых присоединиться к новой организации. Федерер и Надаль идею не поддержали и подчеркнули важность «сохранения единства игроков и вида спорта».

«Конечно, я полностью уважаю их выбор не присоединяться к нам в настоящий момент. Они думают, что сейчас не время для этого. Хорошо. Это их точка зрения. Я с ними не согласен.

Наша идея не нова, мы просто пытаемся сделать то, чего хотели добиться предыдущие поколения. Для создания ассоциации игроков время всегда подходящее. Оно подходящее уже 20 лет. Но почему-то добиться реализации так и не удалось. Сейчас время настало. Мы двигаемся вперёд.

У нас серьёзные намерения. Мы ни с кем не хотим воевать. Мы не хотим оспаривать существование ATP, ITF или других управляющих органов. Но, думаю, есть место и для ассоциации игроков. Для этого всегда есть место. Просто сейчас есть люди, которые этого не хотят, потому что произойдут структурные изменения в системе, которая их защищает. Я понимаю это. Это нормально", — цитирует Джоковича AFP.