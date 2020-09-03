Костюк - о выходе в третий раунд US Open 2020

Украинская теннисистка подвела итоги победы над латвийкой Анастасией Севастовой.

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№137 WTA) довольна победой над 30-летней латвийской спортсменкой Анастасией Севастовой (№45 WTA) в поединке второго раунда US Open.

«Как хорошо снова вернуться в 3-й раунд турнира Большого шлема», — написала Костюк в Instagram.

В третьем круге US Open Костюк сыграет с 22-летней японкой Наоми Осакой.

Обзор матча Костюк - Севастова

Наоми Осака: "Если честно, я практически ничего не знаю о своей следующей сопернице (Марте Костюк - прим. БТУ). Мне стоит поискать информацию про неё. Сейчас так много молодых теннисисток (улыбается). В общем, я не очень много о ней знаю".