Костюк - о выходе в третий раунд US Open 2020

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№137 WTA) довольна победой над 30-летней латвийской спортсменкой Анастасией Севастовой (№45 WTA) в поединке второго раунда US Open.
«Как хорошо снова вернуться в 3-й раунд турнира Большого шлема», — написала Костюк в Instagram.
В третьем круге US Open Костюк сыграет с 22-летней японкой Наоми Осакой.
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Feels so good to be back in the 3rd round of a Grand Slam @usopen #usopen
Обзор матча Костюк - Севастова
Наоми Осака: "Если честно, я практически ничего не знаю о своей следующей сопернице (Марте Костюк - прим. БТУ). Мне стоит поискать информацию про неё. Сейчас так много молодых теннисисток (улыбается). В общем, я не очень много о ней знаю".