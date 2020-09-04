Маррей завершил выступление на US Open 2020

Энди Маррей проиграл Оже-Альяссиму во втором круге US Open.

Двукратный олимпийский чемпион из Великобритании Энди Маррей завершил участие в Открытом чемпионате США. Во втором круге он проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссимe со счётом 2:6, 3:6, 4:6.

Игра продлилась 2 часа 9 минут. За это время Маррей совершил 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Оже-Альяссима 24 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта.

Напомним, в первом круге Маррей за 4 часа 39 минут добыл волевую победу над японцем Йосихито Нисиоку со счётом 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4.

Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53 400 000. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.