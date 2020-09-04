Свитолина похвасталась дипломом (Фото)

"Наконец-то после двух лет, многочасовых занятий я закончила свое общее исследование и обучение питания и нутриотерапии. Это был незаменимый опыт, необходимый для любого человека", - написала Свитолина на своей страничке в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Finally after two years, many hours of reading and writing I finished my general Nutrition and Nutritherapy study This was indispensable experience, which is essential for any person. Наконец после двух лет, многочасовых занятий , я закончила своё общее исследование и обучение питания и нутриотерапии Это был незаменимый опыт, необходимый для любого человека.
Отметим, Элина решила не ехать на US Open-2020, а ближайшим турниром да нее могут стать соревнования в Риме.
Напомним, после серии выставочных турниров в Берлине Свитолина решила отправиться путешествовать про Средиземноморью.
Ранее сообщалось, что Свитолина получила орден указом Президента Украины Владимира Зеленского.