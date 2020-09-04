Свитолина похвасталась дипломом (Фото)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина летом зря времени не теряла и похвасталась получением диплома по обучению питания и нутриотерапии.

"Наконец-то после двух лет, многочасовых занятий я закончила свое общее исследование и обучение питания и нутриотерапии. Это был незаменимый опыт, необходимый для любого человека", - написала Свитолина на своей страничке в Instagram.

Отметим, Элина решила не ехать на US Open-2020, а ближайшим турниром да нее могут стать соревнования в Риме.

Напомним, после серии выставочных турниров в Берлине Свитолина решила отправиться путешествовать про Средиземноморью.

Ранее сообщалось, что Свитолина получила орден указом Президента Украины Владимира Зеленского.