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Костюк побила национальный рекорд на US Open

Костюк побила национальный рекорд на US Open
Обновлено 16:46 Сегодня Телеграф БТУ Фото: Инстаграм
Теннисистка Марта Костюк стала самой молодой представительницей Украины в третьем круге Открытого чемпионата США за всю историю.

Костюк выиграла первые два матча на US Open-2020. Сначала 137 ракетка мира разобралась с Дарьей Касаткиной из России, а затем украинка одолела латвийку Анастасию Севастову. А уже сегодня, 4 сентября, Марта в возрасте 18 лет и 2 месяца проведет матч 3-го круга против девятой ракетки мира Наоми Осакой. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Таким образом, Костюк стала самой молодой украинкой в этом раунде US Open, превзойдя достижение Даяны Ястремской, которая выходила в третий раунд Турнира Большого Шлема в США в возрасте 19-и лет. Кроме того, украинка является самой молодой участницей 3-го круга US-Open-2020.

Отметим, Марте также принадлежит национальный рекорд выхода в третий тур на "мэйджорах". В 2018 году она в возрасте 15 лет и 6 месяцев добралась до третьего круга на турнире в Австралии.

Ранее сообщалось, что Свитолина получила диплом.

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Теннис, US Open, Марта Костюк.

Автор:

Телеграф
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